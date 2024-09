Hunt for Gollum – Ian McKellen spiega perché il prossimo film di LOTR potrebbe sostituire Gandalf

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La star de Il Signore degli Anelli, Ian, ha fatto parlare di sé per il suo possibile (probabile?) ritorno nei panni dinei prossimide Il Signore degli Anelli, che inizieranno con Caccia a. L’attore veterano ha già rivelato che i produttori (come Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens) lo hanno contattato per il suo ritorno, ma c’è stato un importante avvertimento.ha chiarito che lo sviluppo di Theofè ancora nelle fasi iniziali e che spera solo di essere abbastanza vivo e attivo per girare il. All’età di 85 anni,ha ogni ragionevole diritto di considerare il tempo come il bene più prezioso che esista, ma non quello su cui si può fare affidamento. L’attore ha dichiarato apertamente che una delle condizioni principali per il ritorno diè “se sarò vivo”.