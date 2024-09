Harris festeggia ma attenzione | vincere un dibattito non significa vincere la Casa bianca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Oggi, per chiunque abbia aperto i quotidiani, una notizia campeggia in apertura di molte testate:batte Trump nel primo (e forse unico)tra i due. D’altronde, assistere a questi scontri è come seguire una serie TV avvincente: battute taglienti, attacchi diretti e tensione palpabile. Ed entusiasmo tra i vincitori, e reazioni (più o meno scomposte) tra chi viene ritenuto il perdente. Tuttavia, chi vince sul palco non è sempre il vincitore finale delle elezioni. Un esempio è il 2016, quando Hillary Clinton e Donald Trump si sfidarono in tre dibattiti. Secondo vari sondaggi, Clinton fu considerata la vincitrice dalla maggioranza degli spettatori, con una media del 54% rispetto al 30% per Trump, un margine di 24 punti. Un sondaggio Cnn/Orc indicò che il 62% degli spettatori pensava che Clinton avesse vinto il primo, mentre solo il 27% indicava Trump.