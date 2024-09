Granchio blu i dubbi di Sambi | | Alcune aziende escluse perché?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) COMACCHIO All’indomani dell’incontro che si è tenuto lunedì mattina a Goro, nella sala convegni di Arpae, con il professor David Eggleston, direttore del Center for Marine Sciences and Technology della North Carolina State University ed esperto in tema diblu, il presidente della cooperativa "La Valle", capogruppo della Lista Civica 2Q20 in consiglio comunale a Comacchio e componente della Consulta Ittica regionale Filippo(foto) esprime la propria opinione.