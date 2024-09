Gestione dello stadio Mari il Comune apre il bando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’amministrazione comunale di Legnano ha annunciato l’avvio della procedura per affidare laGiovanni. In un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore da Palazzo Malinverni, si legge: "Fino al 9 ottobre, è possibile presentare le candidature per ladell’impianto Giovanniper un periodo di dodici mesi. La concessionerichiede la presenza di una prima squadra impegnata nei campionati Figc e, soprattutto, la promozione del calcio come strumento educativo e formativo per le nuove generazioni. La convenzione includerà la, l’uso e la manutenzione ordinaria del campo, degli spogliatoi e della palazzina di via Palermo, alle stesse condizioni economiche delle precedenti. Ilcontinuerà a coprire le spese delle utenze per il campo e si occuperà del ripristino del manto erboso dopo il Palio.