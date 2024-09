Friuli Doc per i bambini con i Gnognosaurs 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sabato 14 settembre, appuntamento con i dinosauri più simpatici delprotagonisti del nuovo fumetto “Ciak! Si colore cun GnognoWood”. Organizzato dall’ARLeF, l’iniziativa è rivolta adai 3 ai 10 anni. Prenotazioni entro il 13 settembre L’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana chiama a raccolta tutti i, sabato 14 settembre alle 16.30, alla sezione Moderna della Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine. In occasione diDoc sarà presentato il nuovo fumetto “Ciak! Si colore cun GnognoWood” che vede protagonisti Bombo, Rugne, Agnul & Icaro, il professôr Einsaur e tanti altri simpatici dinosauri. Il mondo del cinema, rigorosamente jurassico, è il tema di questa nuova pubblicazione ricca di colore, promossa dall’ARLeF in collaborazione con La Vita Cattolica.