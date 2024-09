Festival dell’ingegneria da Star Wars alle case sulla Luna | Costruiremo villaggi vista Terra senza inquinare anche lo Spazio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano – “Da piccola non giocavo solo con le bambole. Mi divertivo ad assemblare le astronavi di”. Valentina Sumini oggi ha 38 anni ed è un architetto dello. In Italia sono pochissimi. La sua attività di ricerca si è focalizzata sullo sviluppo di strutture volte a consentire la vitasu altri corpi celesti. Doppia laurea in Architettura e Ingegneria, dottorato in Conservazione dei Beni architettonici al Politecnico di Milano, genovese di nascita ma cresciuta ad Alessandria, si muove fra Stati Uniti e Italia. Collabora col Massachusetts Institute of Technology dal 2016, dove ora è Research Affiliate al Mit Media Lab di Boston per il gruppo di ricerca “Mit Space Exploration Initiative”.