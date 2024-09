Clara Moroni si esibirà al Legend Club di Milano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal 13 settembre 2024 saranno disponibili sulle piattaforme digitali di streaming “Chi ha paura di chi” e “Spiriti”, i due album rimasterizzati dipubblicati nel 1990 e nel 1992 per il progetto& The Black Cars. Sabato 12 ottobre i due dischi saranno presentati in concerto aldi. Venerdì 13 settembre 2024 saranno disponibili sulle piattaforme digitali di streaming le versioni rimasterizzate degli album “Chi ha paura di chi” (1990) e “Spiriti” (1992) accompagnate da un inedito del 1993 mai pubblicato, “Dentro al blu”, un brano che fa da anello di congiunzione tra i due album e i successivi 22 anni anni in cuiha collaborato con Vasco Rossi nelle tournée e nei dischi, fino al fatidico Modena Park 2017.