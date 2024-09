Cantiere del Pardo cambio al vertice È Marcello Veronesi il nuovo Ceo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Passaggio di consegne ai piani alti deldel, che segna un passaggio importante per il management del brand italiano., già Chief strategy officer, assumerà la carica di amministratore delegato in seguito alle dimissioni di Fabio Planamente, che insieme a Gigi Servidati ha guidato con successodeldal 2018 ad oggi. La decisione di Planamente si deve ad una scelta di carattere personale e giunge nel momento in cui, grazie all’acquisizione da parte del Gruppo Oniverse,delpuò contare su nuove importanti risorse manageriali in grado di garantire la continuità delle operazioni. Il ruolo di Ceo verrà quindi ricoperto da, che continuerà ad essere affiancato dal socio storico Gigi Servidati, al quale verranno assegnate alcune delle deleghe precedentemente gestite dall’ex amministratore delegato.