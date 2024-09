Zitta brutta tet***na La vergogna contro Simona Izzo | insultata davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La violenta, vergognosa contestazione subita daal Teatro Parioli è uno dei passaggi più emotivamente più intensi dell'intervista che l'attrice e opinionista tv ha concesso a Monica Setta per Storie di donne al bivio, su Rai 2. "Mi hanno gridato 'stai!' mentre facevo un dramma di Berkoff - ha ricordato la-. Hanno violato il mio tempio. A parte l'epiteto bruttissimo, mi sono sentita paralizzata. Dopo sono quasi svenuta". Al centro dell'intervista anche il suo rapporto con il compagno Ricky Tognazzi: "Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare Mi ha salvato mio marito Ricky Tognazzi che, quando stavo male, mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente, aspettando che il malessere passasse. Oggi ci amiamo più del primo giorno.