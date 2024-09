Uniti per crescere | inaugurato a Valbondione l’Ufficio Turistico gestito da Promoserio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024). Una vicendevole opportunità di crescita, ma anche e soprattutto un ulteriore, fondamentale tassello per la rete di promozione territoriale e turistica di ValSeriana e Val di Scalve. È stato ufficialmentelunedì 9 settembre ail nuovo ufficioche il Comune, guidato dal neo sindaco Walter Semperboni, ha affidato alla competente gestione didiha sede in via San Lorenzo, nell’edificio che ospita anche la Biblioteca e il “Museo degli attrezzi antichi e identità locale”.