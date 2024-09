Uccide la madre di 82 anni con un manubrio da 2 kg | arrestata una donna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Unaè stataper aver ucciso suacolpendola ripetutamente alla testa con un, il motivo è sconosciuto Nelle scorse ore la polizia di Nagoya, capoluogo della prefettura giapponese di Aichi in Giappone, ha arrestato Michiko Sasaki, unadi 57, che è stata accusata di aver ucciso sua, Kumiko Sasaki, di 82, colpendola ripetutamente alla testa con un oggetto contundente. Secondo quanto riportato dai media locali, l’incidente sarebbe avvenuto nella sera del 5 settembre, intorno alle 20:00, dentro l’appartamento in cui le due donne vivevano insieme da. Le autorità hanno reso noto alla stampa che l’arma utilizzata per l’aggressione era unin ferro del peso di circa 2 chili.per aver ucciso la(Pixabay) – Notizie.