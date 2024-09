Trump-Harris alla resa dei conti | quale impatto sulla finanza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Il duello Tv fra Donalde Kamalasta catturando l’attenzione dei media americani (e non solo), anche perché la distanza fra i due candidati, negli ultimi due mesi, si è velocemente assottigliata ed ora corrono appaiati, in quello che potrebbe essere un incessante testa a testa sino alle prossime elezioni di novembre. Il duello Tv sarà trasmesso stasera dAbc News in diretta, alle ore 21 orario americano (le 3 di notte di mercoledì 11 settembre in Italia). Un dibattito che potrebbe essere determinante per la vittoria alle Presidenziali 2024 e che per ora prezza ancora una supremazia del tycoon, standoreazione dei mercati finanziari. Ma la situazione caratterizzata da una grande incertezza potrebbe contraddire la storia e lasciare i mercati esposti ad una grande volatilità.