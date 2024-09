Traffico Roma del 10-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è riaperta da oggi stazione Ottaviano della metro a era chiusa dal 22 luglio per interventi sulle infrastrutture non compatibili con l’accesso al pubblico il cantiere proseguirà ora a stazione aperta fino al termine di novembre aperta Ottaviano prosegue la chiusura delle stazioni Spagna e Furio Camillo sente te lavori di restyling in via Nomentana cantiere è chiusa aldi un tratto della corsia laterale da via XXI aprile a via Giuseppe gatti a Ponte Marconi riduzione di carreggiata in direzione Eur per lavori sui marciapiede Ostia viabilità modificata in via dell’Idroscalo per un evento In collaborazione con Luce Verde infomobilità