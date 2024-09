Temptation Island 12 le anticipazioni della prima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Non è ancora finita l’ estate 2024 e già si torna a parlare di uno dei programmi più seguititelevisione italiana:. La grande novità di quest’anno? Laedizione autunnale del reality, pronta a tenere incollati milioni di telespettatori allo schermo con nuove emozioni, colpi di scena e storie d’amore da mettere alla prova. Laandrà in onda questa sera, alle 21.20 su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia, ormai volto iconico del format. Le coppie protagoniste vivranno tre settimane separate in un magnifico resort in Sardegna, l’ormai celebre Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, immersi nel fascino e nella bellezza del Mediterraneo. Ma non sarà una vacanza qualsiasi: i fidanzati e le fidanzate verranno tentati da 13 aitanti tentatori e 13 affascinanti tentatrici, mettendo a dura prova la solidità dei loro legami.