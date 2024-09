Strage di Paderno Gip e Pm verso la richiesta di perizia sul ragazzo che ha sterminato la famiglia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Ladi, in cui un ragazzino di 17 anni ha ucciso i genitori e il fratellino di dodici anni, arriva a una svolta: il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori e il pubblico ministero si avviano a chiedere una consulenza psichiatrica sull’autore dell’omicidio. Una cosa che la difesa ha già fatto e che probabilmente tende ad evitare che passi un’idea precostituita di infermità . Ladie il rischio impunità Il delitto compiuto dal minorenne non è punibile, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con l’ergastolo. La pena massima prevista sarebbe di 30 anni (ipotesi comunque improbabile). Ma è chiaro che unapsichiatrica che dicesse che ilera infermo o seminfermo cambierebbe le cose. Nel primo caso non sarebbe imputabile, nel secondo avrebbe una forte riduzione di pena.