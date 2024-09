SNAI – Coppa Davis | Italia favorita nel girone di Bologna A 110 la vittoria all' esordio con il Brasile primo posto a 135

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) - Senza Sinner e Musetti, ma con Arnaldi, Berrettini, Cobolli, Bolelli e Vavassori, la squadra di Filippo Volandri debutta contro i verdeoro. Nella lotta all'insalatiera, testa a testa con la Spagna a 3,50 Milano, 10 settembre – Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma con una squadra ultra-competitiva pronta a bissare il trionfo dello scorso anno. Asi apre ildiche porta alle finali di Malaga, con l'capitanata da Filippo Volandri che esordirà mercoledì contro il. Arnaldi, Berrettini e Cobolli i singolaristi, Bolelli e Vavassori per il doppio: le quote per il ‘tie' contro i brasiliani sono rasoterra, conche offre ladell'a 1,10 e quella verdeoro a 5,75.A completare il Gruppo A ci sono anche Belgio e Olanda, avversarie dell'rispettivamente venerdì e domenica.