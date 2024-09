QUI MILAN Sfuma l’interesse per Rabiot Al centro Fonseca punterà sui giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) L’infortunio subito da Bennacer con l’Algeria (lesione di terzo grado al polpaccio e probabile stop di tre mesi) non cambia le carte in tavola. Tradotto, niente. L’ex juventino, ancora svincolato (di lusso) è stato solo un’idea, passata, nell’estate degli accostamenti anche a Koné. Per gennaio potrebbe invece tornare d’attualità Chukwuemeka, 20enne fuori rosa al Chelsea. Ma per il momento ilguarda in casa propria. Nel 4-2-3-1 dici sono Fofana e Reijnders, oltre a Loftus-Cheek che il tecnico vede sulla tre quarti. Alternativa (davanti alla difesa) il solo Musah. Alternativa (dietro alla punta) l’accentramento di Pulisic, con spazio a destra per Chukwueze. E poi? Zeroli, 19 anni, è nel giro della prima squadra già dall’anno scorso e nelFuturo gioca tra le linee (ma anche più basso).