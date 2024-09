Questa è l’ultima speranza Italia col fiato sospeso per Sara e Andrea la vita dei dispersi del Monte Bianco appesa a un filo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono ore di apprensione e laè cheStefanelli eGalimberti, lei ligure e lui lombardo,sul, abbiano trovato riparo dal gelo. La sopravvivenza di due alpinistinia un, perché ormai sono passate due notti, e sta per arrivare la terza, da quando la coppia ha lanciato l’allarme: “Non vediamo nulla, veniteci a prendere, rischiamo di morire congelati“, le parole di, quando erano poco sotto la vetta, sul versante francese. La coppia era stata localizzata a quota 4.600 metri, ma a causa del maltempo e delle condizioni meteo degli ultimi giorni i soccorritori non sono riusciti a raggiungerli. E anche oggi il maltempo non dà tregua. “A causa della situazione meteo non ci sono evoluzioni per il momento”, fanno sapere oggi dal Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix.