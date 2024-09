One Chicago | Il trailer delle prossime stagioni di Fire P D e Med svela nuovi personaggi e nuove tensioni

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 10 settembre 2024) Letre serie tv di successo:Med eP.D. andranno in onda negli USA dal 25 settembre e ivolti stanno portando una palpabile tensione nella Città del Vento in un nuovo promo. Come riporta TVLine, Dermot Mulroney è entrato a far parte dinel ruolo regolare del capo Dom Pascal, che sostituisce l’amato capo Boden, e il nuovo arrivato sta già scatenando “il dramma” nel filmato qui sotto. Dato il suo diverso stile di comando, non sorprende che Pascal avverta: “Ci saranno dei cambiamenti nella caserma”. E Pascal potrebbe avere in serbo qualcosa di più di quello che sembra, il che rende sospettoso uno dei veterani della 51°: “C’è qualcosa di strano nel nuovo capo”, dice Severide. Nel frattempo, il nuovo medico diMed, la dottoressa Caitlin Lenox (interpretata da Sarah Ramos di Parenthood), si fa notare.