Nudo e sotto effetto di droghe | 34enne arrestato con 2 kg di marijuana e ritrovato in giardino

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Teramo - Un uomo di 34 anni è stato nuovamentedai carabinieri di Nereto e dai militari del Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il, già agli arresti domiciliari, è stato trovato nel propriocompletamentee in stato di evidente alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all'assunzione di. L'uomo era stato posto ai domiciliari a seguito di un precedente arresto, avvenuto il 17 agosto scorso, presso il Pronto Soccorso di Giulianova, dove aveva causato danni ai locali e aggredito medici, guardie giurate e carabinieri. Questa mattina, i militari sono intervenuti dopo che l’uomo ha manifestato comportamenti violenti nei loro confronti, colpendoli con calci e pugni.