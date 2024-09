Metamorfosi musicali La fanfara balcanica e la disco silenziosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Prima la travolgentecompagna di scorribande di Vinicio Capossela, poi un’esperienza immersiva con la silent, per ballare fino a notte fonda. È il doppio appuntamento musicale che farà da coda finale al festival itinerante Suoni Mobili e che andrà in scena nell’ambito della “Festa da Nôa e dal furmentùn“ e “Festa dello Sport“ organizzate dal Comune. L’evento, curato dall’associazione culturale Musicamorfosi, si terrà sabato sera in due piazze della città. A dare fuoco alle polveri sarà, alle 21 in piazza Marconi, la band Fan Fath Al, una formazione nota agli appassionati di canzone d’autore perché ha accompagnato più volte Vinicio Capossela nelle sue coinvolgenti scorribande artistiche.