Mara Venier operato anche il marito Nicola Carraro | cosa gli è successo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) A casa di, le operazioni agli occhi sono diventate all’ordine del giorno. E sì, perché a distanza di poco tempo dall’intervento subìto dalla conduttrice,suosi è sottoposto a un’operazione chirurgica a un occhio. Il produttore cinematografico non ha però perso il buonumore e, nonostante la benda protettiva, ha scherzato sulla sua condizione. Perchéè statoIl motivo per il qualesia statonon è noto, ma è lui stesso il primo a scherzarci sopra: “vuol dire voler bene alla propria Moglie? Operarsi allo stesso occhio a distanza di qualche giorno”, ha raccontato il produttore cinematografico, senza entrare troppo nel merito di quello che gli è accaduto. Sembrerebbe nulla di grave, dato che non ha perso il sorriso, ed è quindi in rapida ripresa.