Mara Venier anche il marito sotto i ferri | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 10 settembre 2024) Personaggi Tv. A pochi giorno dall’intervento all’occhio diilNicola Carraro è stato operato. Lui stesso ha annunciato di aver subito un’operazione. Proprio nelle ultime ore, la conduttrice, pronta a tornare in tv con Domenica In, aveva raccontato l’incubo del problema all’occhio che ha rovinato la sua estate. E oraper ilè arrivato un intervento. Cosa gli è? (Continua dopo le foto) Leggi: Silvia Toffanin, il retroscena a sorpresa su “Verissimo” Leggi: Beatrice Luzzi al “GF”, Alfonso Signorini fa una rivelazione a sorpresaparla del problema all’occhio In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice di Domenica In ha rivelato di aver subito già tre interventi all’occhio nel corso dell’estate e che dovrà farne altri due.