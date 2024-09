L’inchiesta ’Aspromonte emiliano’ Chiesti 18 anni per Francesco Silipo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Narcotraffico, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, sequestro di persona a scopo di estorsione e armi, con l’aggravante mafiosa. Sono i reati contestati a vario titolo ai 53 imputati dell’operazione ‘Aspromonte, approdata all’udienza preliminare a Bologna davanti al giudice Andrea Salvatore Romito. Ieri il pubblico ministero della Dda Roberto Ceroni (nella foto) ha avanzato le richieste di condanna per i 35 che hanno scelto il rito abbreviato (una posizione è stata esclusa dalla discussione), con domande di pena fino a 20, condotta dalla guardia di finanza di Bologna, culminò nel maggio 2023 in 41 misure cautelari a carico di persone ritenute esponenti della criminalità organizzata di Reggio Calabria e Crotone, in affari coi cartelli della droga di Colombia, Perù e Bolivia.