Lavoro l’Istat | per la prima volta 24 milioni di occupati Meloni | Avanti su questa strada per l’Italia

(Di martedì 10 settembre 2024)certifica il record dell’occupazione in Italia. Cresce ile raggiunge per lai 24di, con il commento di soddisfazione del presidente del Consiglio, Giorgia. I dati Istat sulrecord: superati i 24diSi conferma l’aumento dell’occupazione, con il numero dia luglio che per ladall’inizio della rilevazione della serie supera i 24di unità. La crescita ha coinvolto prevalentemente le donne e gli individui di tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni. Per posizione professionale l’occupazione è aumentata tra i soli autonomi mentre è calata tra i dipendenti, sia permanenti sia a termine. Il tasso di occupazione (62,3%), risulta in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno. Così l’ Istat nella nota sull’andamento dell’economia italiana.