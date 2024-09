Incidente a Sermide e Felonica auto si schianta fuori strada | morto un 37enne gravissimo un giovane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Un uomo di 37 anni èin unle avvenuto lunedì sera sulla Provinciale Ferrarese nel territorio di, in provincia di Mantova. Incon lui c’era anche undi 28 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato dall’elisoccorso in codice rosso – il più grave – agli Spedali Civili di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l’mobile su cui viaggiano è finitaper cause ancora da chiarire. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato alle 20.30 e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’medica, ma nonostante gli sforzi dei soccorritori il trentasettenne è deceduto sul posto. Viste le condizioni critiche del ventottenne è dovuto intervenire l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova, la poliziale e i carabinieri del comando di Gonzaga.