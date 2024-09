Golf September Morning Al Matilde nelle coppie si impongono i Biscuoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Sabato ali giocatori sono scesi in campo aper l’appuntamento con la gara. Mauro e Federica(foto) hanno tenuto fede al pronostico imponendosi grazie a un giro in 75 colpi. Nella categoria netta Alessandro Benevelli e Federica Soragni (43) hanno avuto la meglio su Gianluca Preti e Marco Chiossi, a pari punti ma con un peggior parzialeultime buche. Hanno completato il podio Francesco Prati e Alessandra Ganassi (42). Il giorno seguente oltre 100 giocatori hanno sfidato il maltempo prendendo il via della quarta tappa della gara Flott. Piergiovanni Crotti è stato il migliore assoluto con 80 colpi. Alessandro Vallisneri (39), Ettore Burani (40) e Claudio Leporati (39) si sono impostitre categorie nette.