Gela donna uccisa a coltellate | arrestato il figlio che aveva problemi di tossicodipendenza

(Di martedì 10 settembre 2024) L’uomo, in cura perdi, ha confessato. E’ statoe condotto in carcere dai carabinieri Filippo Tinnirello, l’uomo di 43 anni che ieri, al culmine dell’ennesima lite, ha ucciso la madre Francesca Ferrigno, di 64 anni. L’omicidio è avvenuto a(Caltanissetta), in via Vitali, nel quartiere Cantina Sociale, nella casa dove i due abitavano. Il delitto e la confessione L’uomo ha ucciso la madre con due, una al ventre e una alla gola; subito dopo è andato a costituirsi in commissariato, confessando il delitto. Quando le forze dell’ordine e il 118 sono arrivati nella casa di via Vitali laera già morta. Filippo Tinnirello, disoccupato e con precedenti penali per droga, era seguito dal Dipartimento di Salute Mentale per i suoidi