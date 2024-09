Gaetano carica il Cagliari | Col Napoli sarà dura ma bellissima Punto alla salvezza

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 10 settembre 2024) Gianlucacentrocampista delsi preparasfida contro il suo. Il calciatore parla anche di Conte. Gianluca, centrocampista del, si prepara ad affrontare il suo passato. L’exha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club sardo, parlando della prossima sfida contro gli azzurri e dei suoi obiettivi. Sul trasferimento alha dichiarato: “Firmare per ilè stato bellissimo, emozionante. Sono stati due mesi molto difficili: l’attesa è stata lunga, anche mentalmente non è stato facile. Peròfine ce l’abbiamo fatta ed è quello ciò che conta.” Il centrocampista ha elogiato l’ambientetano: “Tutto l’ambientemi è stato fortemente vicino: l’affetto dei tifosi, quello dei compagni in questi mesi è stato molto importante per me.