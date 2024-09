Firenze la storia della Misericordia di Varlungo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024. “Dal 2020, per via del Covid, alladinotiamo un calo importante nella disponibilità dei volontari: sappiamo che questo non è un problema solo nostro, ma cerchiamo di farvi fronte organizzando una costante attività di formazione, per incoraggiare la popolazione a farsi avanti”. Così il presidente Riccardo Caselli racconta ladi, che fa parte del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine e opera nei territori diEst. “LadiEst-è una confraternita relativamente giovane, nata nel 1988 grazie all’iniziativa di Don Antonio Ferrara, parrocochiesa di San Pietro a. Oggi contiamo più di 1700 iscritti, disponiamo di 10 mezzi attrezzati di cui 5 ambulanze e gestiamo emergenze, servizi sociali, attività di ambulatorio e attività parallele.