Finto medico opera guardando un tutorial su YouTube | ragazzo di 15 anni muore e il colpevole si dà alla fuga

(Di martedì 10 settembre 2024) Un giovane di 15è morto in seguito a un intervento di rimozione di calcolicistifellea, eseguito da unche tale non era, e che ha improvvisato l’zionedei videosu. È successo in Inda, nel distretto di Saran nel Bihar. Finire nelle mani sbagliate quando ci si trova in ospedale è l’incubo di tutti, chi più chi meno. Ogni volta che bisogna affidarsi alle cure di qualcun altro si spera sempre che ildi turno sappia quello che fa. Sfortunatamente a prendere in carico il protagonista di questa vicenda è stato undottore che di fatto si è macchiato di omicidio e si è dato. Come riporta IndiaToday il 15enne è stato ricoverato venerdì sera dsua famiglia in una clinica gestita dal “” Ajit Kumar Puri, a Marhaura. Lamentava vomito e mal di stomaco.