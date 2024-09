Emilia un autunno tra le città d’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Terra dello Slow Mix, l’, questosi trasforma in un immenso museo diffuso. Parma, Piacenza e Reggiooffrono un’esperienza artistica unica con una ricca programmazione di eventi espositivi, capaci di coinvolgere e stupire gli amanti dell’arte e non solo. Un viaggio tra capolavori senza tempo, correnti artistiche rivoluzionarie e mostre contemporanee, in un'armonia perfetta tra natura, cultura ed enogastronomia. Parma: tra Rinascimento e Surrealismo A Parma, dal 8 settembre al 31 gennaio 2025, si celebra il cinquecentenario del grande ciclo di affreschi realizzato da Antonio Allegri, meglio conosciuto come il Correggio, nella Chiesa di San Giovanni Evangelista.