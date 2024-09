Caso Sinner resta aperto Wada ancora in tempo per ricorso

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Non trova pace, Jannik, almeno fuori dal campo. Sembrava avessefino alla mezzanotte di ieri la, l’Agenzia Mondiale Antidoping, per ricorrere contro la decisione del tribunale indipendente, dopo l’inchiesta avviata dall’Itia (International Tennis Integrity Agency), di “assolvere” Jannikdall’accusa di doping dopo le tracce (irrisorie) di Clostebol riscontrate nelle urine del 23enne fuoriclasse altoatesino in un controllo svolto a Indian Wells il 10 marzo e in un altro test effettuato la settimana successiva. Questo perchè era idealmente fissato a questa notte il termine dei 21 giorni per presentareal Tas di Losanna, scaduto il quale si poteva parlare diufficialmente chiuso con un proscioglimento.