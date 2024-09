Bergamo va sott’acqua Esonda il torrente Morla Chiesto lo stato di calamità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Un risveglio sotto l’acqua. Alle 5 del mattino ilgonfioa causa del cedimento di un muro di contenimento in via Baioni. Da quel momento le strade vengono invase da una colata di fango. Mai visto prima, tanto che- insieme a Torre Boldone e Ponteranica - chiederà lodi, come annunciato ieri pomeriggio dal sindaco del capoluogo orobico, Elena Carnevali. "Sembrava un temporale come gli altri invece èun disastro totale". La voce dei residenti colpiti dal nubifragio che stivali ai piedi e badile in mano si sono dati subito da fare per salvare la situazione. Ilto in diversi punti della città, ha causato ingenti danni allagamenti in cantine, garage ma anche in attività commerciali.