Vende una macchina rubata denunciato a Sabaudia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Nel corso del pomeriggio del 6 settembre a, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per ricettazione, un cittadino bulgaro classe 68 residente a Latina. Nella circostanza l’uomo ha fatto sottoscrivere un contratto per la vendita di un’autovettura in danno di un cittadino classe 99 residente a Fondi, ma il mezzo in questione risultava provento di furto ein data 9 agosto presso la Questura di Latina. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.