Tavolo del distretto documento unico da portare a Roma con le richieste anti-crisi

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prato, 9 settembre 2024 - Dare carattere di ordinarietà al sostegno governativo per gli investimenti che accrescano la competitività delle aziende, risorse per la cassa integrazione che aiutino forza lavoro e imprenditori a superare i periodi di rallentamento della produzione come questo, la moratoria sul pagamento degli F24 e dei prestiti bancari. Sono leche ile il Comune di Prato presenteranno al governo Meloni per superare questo difficile momento didettato dal netto calo degli ordini anche a causa di un contesto internazionale complesso e incerto. Ilè in fase di redazione in queste ore e sarà portato all’attenzione dell’assessora regionale al lavoro, Alessandra Nardini che il 18 settembre sarà aper chiedere al governo interventi tempestivi a supporto dell’economia toscana.