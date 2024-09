Sulle Alpi piemontesi vince il traffico motorizzato | l’esempio di tre valli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) NelleCozie e in particolare nell’Alta Val Chisone e nell’Alta Val di Susa, si diramano tre lunghelaterali. Partendo da est, la Val Troncea, la Valle Argentera e la Val di Thures. Di queste solo la Val Troncea è un’area protetta e rientra all’interno del più vasto ParcoCozie. Quando furono assegnate le olimpiadi invernali 2006 a Torino, il movimento ambientalista avrebbe potuto chiedere come contropartita agli scempi previsti l’estensione dell’area protetta da Troncea ad Argentera e Thures, e solo la miopia dei suoi dirigenti lo impedì. Ma tralasciamo le lacrime sul latte versato e veniamo all’oggi e, in particolare, alla viabilità all’interno di questi territori. Dunque, dicevo che la Val Troncea è area protetta.