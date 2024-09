Sport equestri Di Paola confermato presidente Fise

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 9 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Marco Diè statoalla guida della Federazione Italianaper il terzo mandato consecutivo. A diè andato il 67,49% (7.130 voti) delle preferenze, a fronte del 18,99% (2.006 voti) ottenuto da Clara Campese e del 13,34% (1.409 voti) andato a Duccio Bartalucci. “Ringrazio tutti – ha dichiarato Marco Di– per questa grande prova di democrazia e di fiducia nei miei confronti, nei confronti della mia visione di Federazione e del sostegno ottenuto per tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che metteremo in atto nel prossimo futuro. Voglio ringraziare tutti i presidenti regionali che in questi anni mi hanno supportato, perchè la Federazione è una, ha una unica visione e serve che si vada tutti nella stessa di direzione.