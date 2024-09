Sinner in fuga nella classifica Atp | primo posto alla fine dell' anno sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) New York, 9 settembre 2024 - Jannikin trionfo. Grazie al successo in finale per 6-3, 6-4, 7-5 ai danni'americano Taylor Fritz, l'altoatesino è diventato ilazzurro dia trionfare agli Us Open, nonché a vincere due tornei del Grande Slamsolita stagione. Una stagione da sballo quella del classe 2001, testimoniata dai numeri (55 successi e appena cinque sconfitte) e dmondiale. Da oggi, lunedì 9 settembre,è l’ottavo tennistaa storia (dopo Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Daniil Medvedev ed Andre Agassi) a scollinare quota 10.000 punti, nonché il sesto (dopo Djokovic, Federer, Nadal, Murray e Sampras) a superare la soglia degli 11.000 punti. Grazie all'affermazione a New York infatti il nostro portacolori ha raggiunto quota 11.