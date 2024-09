Sesso in strada a Foggia foglio di via per un immigrato Salvini | Tolleranza zero video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ilè stato girato dall’interno di un veicolo e riprende una scena dia cielo aperto che si consuma sotto una palma dei giardini di Piazzale Vittorio Veneto, davanti alla Stazione di. In pieno giorno. Sul web in molti hanato negativamente l’accaduto. Fra questi anche il vicepremier Matteo: “Che squallore. Ma come si fa??? Grazie alle Forze dell’Ordine diper aver prontamente rintracciato il responsabile.per chi non rispetta gli elementari principi di civiltà e buonsenso“. La Polizia di Stato, a seguito della diffusione sui social-network di unche immortalava due soggetti in atteggiamenti intimi nei giardini antistanti la stazione ferroviaria di, ha avviato un’attività info-investigativa che ha portato all’identificazione dell’uomo coinvolto.