Sciopero Bologna del 9 settembre 2024 bus tram e treni cancellati | gli orari e le fasce garantite

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Giornata di disagi oggi per chi si sposta acon i mezzi pubblici. Le segreterie territoriali die Ferrara dei sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-UILT, FAISA-CISAL, UGL-FNA hanno infatti comunicato l’adesione allonazionale di 8 ore di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) proclamato dalle segreterie nazionali degli stessi sindacati per oggi. Vediamo cosa si ferma e quando nel dettaglio.mezzi TperPer quanto riguarda bus e altre attività di competenza di Tper, lodi oggi lunedì 9promette di generare parecchio caos. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio die Ferrara (bus e corriere) losi svolge dalle ore 8.30 alle ore 16.30.