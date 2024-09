Parla l’attore bolognese L’urlo dell’Orlando tifoso | | La Champions rossoblù sarà un film bellissimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Laun. Non so se il Bolognaprotagonista o comparsa, ma occhio a trascurare il ruolo di chi ha un ruolo minore: il calcio insegna che si può essere importanti anche senza essere primattori. Prova a togliere Aebischer al Bologna di Thiago: a maggio saremmo arrivati dove siamo arrivati?". A Orfeo Orlando in 66 anni di vita non è mai piaciuto prendersi troppo sul serio. Eppure, con una carriera di attore alle spalle, continua fare del cinema il suo mestiere e la sua passione. Il Bologna, invece, è solo (si fa per dire) la sua passione: un amore totalizzante che lo porta in curva e con la testa lo porta perennemente a galleggiare tra nuvole. Orlando, anche lei freme per laalle porte? "Eccome. L’ultima e unica volta in cui abbiamo partecipato a quella Coppa avevo solo sei anni.