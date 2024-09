Nubifragio su Campi La città rivive l’incubo Strade e cantine allagate Gigli acqua nei negozi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Fin da subito sono partiti i cantieri sul fiume Bisenzio e sul torrente Marina. Li stiamo potenziando, speriamo di poterli terminare prima della stagione delle piogge. Siamo fiduciosi ma abbiamo paura". Sono le parole della vicesindaca di, Federica Petti, ai microfoni del Tgr della Toscana appena dieci giorni fa. E ieri pomeriggio quella paura è tornata. Il pomeriggio di pioggia intensa, infatti, ha riportato laindietro di dieci mesi, a quel maledetto 2 novembre scorso quando prima le acque del Bisenzio iniziarono a tracimare nelledel centro e poi la Marina ruppe gli argini all’altezza di villa Montalvo, inondando praticamente tutta la. Ieri moltesi sonoin pochi minuti: da via Magenta a via Boito, da via Rossini a via Ponchielli passando per via Donizzetti e via Verdi, già messe in ginocchio a novembre scorso.