Nations League i risultati | la Francia si riscatta Haaland in gol e tripletta di Sesko

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non solo Israele-Italia, si sono giocate anche altre partite valevoli per la 2ª giornata di. Nello stesso girone dell’Italia si èta la. La squadra di Deschamps ha avuto la meglio del Belgio con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Kolo Muani e Dembele. Solo panchina per Mbappé, entrato al 67?. Nella Lega B colpaccio del Galles contro il Montenegro con il risultato di 1-2. Tutto facile per la Slovenia contro Kazakistan (3-0 con ladel solito).regala la vittoria alla Norvegia contro l’Austria (2-1). Tre punti anche per la Turchia di Vincenzo Montella. Nella Lega C 4 gol del Kosovo contro Cipro e vittoria della Romania contro la Lituania.