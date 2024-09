Maldini per lo Scudetto dice Inter | il giudizio su Milan e Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) “L’è la squadra più attrezzata, poi ci sono stati tanti cambiamenti nelle varie avversarie che hanno bisogno di un pochino di tempo per mettere insieme la squadra. Ilè arrivato secondo l’anno scorso ed è un’altra candidata, la Juve si è rinforzata, come Napoli e Roma. Le squadre per la vittoria finale sono sempre quelle“. Sono le parole dell’ex direttore tecnico del, Paoloa margine del ‘Premio Nereo Rocco’ a Coverciano. “La Serie A mi piace, senza dubbio: è un campionato non troppo considerato, ma a livello tecnico, tattico e di conoscenza è nella top 3 europea“, aggiungeprima di parlare del figlio Daniel, protagonista nel Monza di Alessandro Nesta. “Ci sono giocatori che sono precoci, altri tardivi; lui probabilmente è tardivo, ma ha una qualità che non è comune: nel calciare, nel vedere il gioco. Lui ora fisicamente è esploso.