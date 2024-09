L’eterna sfida tra Bene e Male e quell’equivoco attuale in cui cadono i media tra guerre stragi e gossip

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Di fronte a certe drammatiche notizie “di cronaca” siamo costretti inevitabilmente a “fare i conti” con i significati dele del. Non certo per “filosofeggiare”, ma per non sfuggire a domande/responsabilità personali e collettive che ci richiamano ai grandi interrogativi della Vita. Cosa ci dicono i “protagonisti” di certi recenti episodi di cronaca ? Le loro parole “rivendicano” un vuoto, una “assenza” che nel banalizzare i loro atti omicidi, ci riconsegnano il vuoto dei non-principi, rispetto a cui è difficile dare risposte: “ho ucciso senza un reale motivo”; “ho scelto di uccidere questo giovane perché si presentava con aria felice e io non sopportavo la sua felicità”; “non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”; “mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia. Oppresso. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio”.