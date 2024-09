Ingresso nel settore della mediazione creditizia Oltre 200 soluzioni finanziarie agli assistiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) NEL GIUGNO 2024, TeamSystem ha acquisito il 61% del capitale sociale di Change Capital, azienda fintech che si rivolge alle Pmi per semplificare l’accesso al credito e alla finanza agevolata attraverso un’innovativa piattaforma proprietaria che offre servizi di, supportata da innovativi tool basati sull’Ia. Questa operazione permette alla tech company di entrare con una presenza diretta nel segmento in forte espansione, aggiungendo al proprio portfolio200, inclusi tool all’avanguardia per la ricerca, la selezione e il conseguimento delle agevolazionie dei contributi a fondo perduto più adatti ad accrescere la competitività d’impresa, favorendo anche l’accesso a nuovesul credito a medio-lungo termine.