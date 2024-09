Il caso Sangiuliano-Boccia davanti alla Corte dei Conti per accertare eventuale danno erariale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo la tempesta politica, l’inchiesta della magistratura contabile: sulla vicendasono in corso le verifiche delladei. La procura regionale dellaper il Lazio, presieduta da Paolo Rebecchi, ha aperto un fascicolo per escludere eventuali danni erariali. L’ormai ex ministro della Cultura Gennaroha espresso soddisfazione: “Lieto che ladeipossala correttezza dei miei comportamenti. Ribadisco: non un euro pubblico è stato speso e lo dimostrerò cartemano”. Le spese e le corse in auto blu E le cartele aveva già mostrate apparendo in tv, intervistato al Tg1, per dimostrare la trasparenza delle sue azioni.