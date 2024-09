I Leoni di Sicilia arrivano in Rai | cast trama e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) ‘Idi‘ è una delle serie più apprezzate. Basti pensare che ai Nastri d’Argento ha vinto due premi, come serie drammatica e come miglior attore protagonista. Vediamo insieme di cosa parla, chi fa parte delandrà in onda. Idi, la serie con Miriam Leone approda in Rai Dopo il successo su Disney+, ‘Idi‘ approdano in chiaro. La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci, è diretta da Paolo Genovese. Il suo debutto è avvenuto a ottobre dello scorso anno sulla piattaforma di streaming e in poco tempo ha conquistato pubblico e critica. Ora ‘Idisu Rai1 con i primi due episodi che andranno in onda martedì 10 settembre 2024, in prima serata alle ore 21.30. Ma di cosa parla la serie? Ambientata nell’800, racconta dei fratelli Paolo e Ignazio Florio, commercianti di spezie.