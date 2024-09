Hussein di Giordania la nuova foto social con la principessa Iman in braccio | Il mio tesoro

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un nuovo arrivo reale: il principe ereditario Alaccoglie laIl 3 agosto, la famiglia reale giordana ha festeggiato la nascita di unabambina reale: la, la prima figlia del principe ereditario Ale di sua moglie, Rajwa Al Saif. Rajwa, ex stilista di una delle famiglie più influenti di Riyadh, ha ora contribuito all’eredità della linea reale hashemita. La gioiosa notizia è stata annunciata ufficialmente dalla corte giordana, segnando un momento speciale per la nazione. L’amore di un padre catturato in un momento sentito Il principe ereditario Al, primogenito della regina Rania e del re Abd Allah, ha recentemente condiviso un momento toccante con la figlia neonata suimedia.